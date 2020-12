Alberto Zangrillo al vetriolo contro i colleghi: «Quante ca**ate in televisione», interviene la Lucarelli (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un messaggio di gratitudine in un momento di difficoltà per il Paese si trasforma in uno scambio di battute al vetriolo tra esperti e non: succede sul profilo Twitter di Alberto Zangrillo, primario del Reparto di Anestesia all’ospedale San Raffaele di Milano. La riconoscenza di un paziente che grazie al professor Zangrillo ammette di vedere “la luce in fondo al tunnel” è lo spunto ideale per innescare una querelle a distanza. “Sei sempre il migliore di tutti. – si legge nelle parole dell’utente ritwittate dal primario – Il tuo coraggio, la tua preparazione e la tua lucida follia siano di insegnamento per tutti noi”. Leggi anche >> Covid, donna italiana positiva alla variante inglese: forte carica virale Alberto Zangrillo Twitter, al veleno contro i ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un messaggio di gratitudine in un momento di difficoltà per il Paese si trasforma in uno scambio di battute altra esperti e non: succede sul profilo Twitter di, primario del Reparto di Anestesia all’ospedale San Raffaele di Milano. La riconoscenza di un paziente che grazie al professorammette di vedere “la luce in fondo al tunnel” è lo spunto ideale per innescare una querelle a distanza. “Sei sempre il migliore di tutti. – si legge nelle parole dell’utente ritwittate dal primario – Il tuo coraggio, la tua preparazione e la tua lucida follia siano di insegnamento per tutti noi”. Leggi anche >> Covid, donna italiana positiva alla variante inglese: forte carica viraleTwitter, al velenoi ...

infoitinterno : Bufera Alberto Zangrillo, ecco la risposta furiosa di Selvaggia Lucarelli - LuisaPistini : @stanzaselva LA SHAMPISTA HA DETTO LA SUA. LA NUOVA LUMINARE, CON LAUREE E STUDI IN MEDICINA CI HA DATO LA LUCE. O… - demian_online : RT @udogumpel: 'l'ignoranza scientifica produce mostri', Alberto Mantovani: 'Se io dico, da scienziato, che il Virus si è indebolito, non p… - FiliCat79 : RT @udogumpel: 'l'ignoranza scientifica produce mostri', Alberto Mantovani: 'Se io dico, da scienziato, che il Virus si è indebolito, non p… - SabatinoEnrico : RT @tempoweb: Alberto Zangrillo scatena il putiferio. Cosa gli risponde Selvaggia Lucarelli #albertozangrillo #selvaggialucarelli #covid h… -