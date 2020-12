Alberto Urso, stasera al Grande Fratello Vip: chi è, anni, carriera, vita privata, Instagram (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Questa sera, lunedì 21 dicembre, come ospite entrerà nella casa più spiata d’Italia il cantante Alberto Urso. Ma conosciamolo meglio! Alberto Urso: chi è, età, vita privata, Instagram Alberto Urso è un cantante lirico di Messina nato il 23 luglio 1997. Fin da bambino ha dimostrato una Grande passione per il canto, prendendo lezioni di piano e sax. All’età di 13 anni partecipa al programma di Antonella Clerici “Ti lascio una canzone“, duettando con personaggi del mondo dello spettacolo molto affermati tra cui Gianni Morandi. Si diploma al conservatorio di Messina con il massimo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata delVip. Questa sera, lunedì 21 dicembre, come ospite entrerà nella casa più spiata d’Italia il cantante. Ma conosciamolo meglio!: chi è, età,è un cantante lirico di Messina nato il 23 luglio 1997. Fin da bambino ha dimostrato unapassione per il canto, prendendo lezioni di piano e sax. All’età di 13partecipa al programma di Antonella Clerici “Ti lascio una canzone“, duettando con personaggi del mondo dello spettacolo molto affermati tra cui GiMorandi. Si diploma al conservatorio di Messina con il massimo ...

