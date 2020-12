Alberto Urso ospite stasera al GF Vip 5 | cosa ne pensa Tommaso

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 5 aveva annunciato che la puntata speciale di Capodanno sarebbe stata ricca di ospiti e canti. In realtà, già dalla puntata in onda, è prevista l’entrata di due ospiti speciali, che andranno a rendere l’atmosfera di Natale festosa per i vipponi. Due ospiti d’eccezione in arrivo al Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini al GF Vip 5 aveva già anticipato che le puntate delle feste sarebbero state all’insegna dello spirito natalizio e senza eliminazioni. Visto che, a quanto pare, venerdì 25 dicembre, il programma non andrà in onda, si èto di anticipare la puntata di Nataleper poi tornare lunedì 28 dicembre e ancora la sera di Capodanno con una puntata speciale. Già all’appuntamento di, infatti, la casa si vestirà a festa con due ospiti d’eccezione ...