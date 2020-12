Alberto Urso e Arisa ospiti al GFVip il 21 dicembre per la puntata di Natale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alberto Urso e Arisa ospiti al GFVip il 21 dicembre per lo show di Natale che Alfonso Signorini ha voluto proporre al pubblico ai suoi vipponi. Quella appena prima di Natale sarà quindi una puntata all’insegna del divertimento e della musica, per un momento di svago di cui si sente estremo bisogno. A cantare con i vipponi sarà quindi Arisa, impegnata ad Amici di Maria De Filippi come prof di canto, e Alberto Urso, vincitore dell’edizione 2019 dello show di Canale5. Arisa è anche una dei 26 Big che prenderanno parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo, come annunciato nel corso dello speciale Sanremo Giovani di giovedì 17 ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020)alil 21per lo show diche Alfonso Signorini ha voluto proporre al pubblico ai suoi vipponi. Quella appena prima disarà quindi unaall’insegna del divertimento e della musica, per un momento di svago di cui si sente estremo bisogno. A cantare con i vipponi sarà quindi, impegnata ad Amici di Maria De Filippi come prof di canto, e, vincitore dell’edizione 2019 dello show di Canale5.è anche una dei 26 Big che prenderanno parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo, come annunciato nel corso dello speciale Sanremo Giovani di giovedì 17 ...

GrandeFratello : Un puntata all’insegna del Natale e... della musica: stasera ospite nella nuova puntata di #GFVIP... Alberto Urso! ?? - 1DFivePromises : RT @mollamj: comunque stasera Tommaso tra Maltilde Brandi e Alberto Urso butta un grido di quelli isterici #GFVIP - giad_01 : RT @xpablossmile: Belli i tempi in cui Alessandra Amoroso era ospite al gf e si buttava in piscina, nel 2020 abbiamo Alberto Urso. #gfvip h… - hstylesisjagger : tweet di apprezzamento per due cose che amo profondamente: alberto urso ed i cani #albertourso - withoutlabelsx : RT @oocgfvip5: Il pensiero di Tommaso Zorzi su Alberto Urso #GFVIP -