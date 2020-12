Alberto Matano: età, peso, altezza, carriera e vita privata del noto giornalista (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alberto Matano è stato per anni il giornalista volto del “Tg1” delle ore 20. Dal 2019 è al timone de “La vita in diretta”, che ha condotto dapprima in coppia con Lorella Cuccarini, poi da solo. Si è laureato in Giurisprudenza nel 1995, ma la professione di avvocato non è mai stata il suo vero sogno. Appena ha potuto, Matano ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Perugia, coltivando il suo principale interesse: fare della sana informazione. leggi anche l’articolo —> Alberto Matano contro Lorella Cuccarini: «Io maschilista? Accusa surreale» giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano, Alberto Matano è nato a Catanzaro il 9 settembre 1972 sotto il segno zodiacale della Vergine. È alto un metro e ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 dicembre 2020)è stato per anni ilvolto del “Tg1” delle ore 20. Dal 2019 è al timone de “Lain diretta”, che ha condotto dapprima in coppia con Lorella Cuccarini, poi da solo. Si è laureato in Giurisprudenza nel 1995, ma la professione di avvocato non è mai stata il suo vero sogno. Appena ha potuto,ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Perugia, coltivando il suo principale interesse: fare della sana informazione. leggi anche l’articolo —>contro Lorella Cuccarini: «Io maschilista? Accusa surreale», conduttore televisivo e scrittore italiano,è nato a Catanzaro il 9 settembre 1972 sotto il segno zodiacale della Vergine. È alto un metro e ...

fabiorossi2637 : Ho ascoltato meno di tre minuti Alberto Matano poi mi sono venuti i conati di vomito. Ma si può fare informazziione… - infoitcultura : Alberto Matano rompe l'”astinenza”: “Dopo tre mesi…” - infoitcultura : La vita in diretta verso l’interruzione: cosa cambia senza Alberto Matano - infoitcultura : La Vita in Diretta interrotta per Natale, Alberto Matano sostituito da un altro volto amato - infoitsport : Lazio, Immobile e Luis Alberto matano il Napoli: gli scatti di gol ed esultanze -