Alba Parietti rivela il suo uomo ideale | “Mourinho è il mio sogno | ha la follia negli occhi”

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) In queste ultime settimaneè stata molto attiva sui social, specialmente su Instagram. La celebre attrice italiana ha sostenuto con tutte le sue forze il figlio Francesco, concorrente del Grande Fratello VIP, che ha deciso di abbandonare la Casa più famosa d’Italia dopo la decisione degli organizzatori di estendere il reality show fino a febbraio. Francesco Oppini è nato dal rapporto tra mammae Franco Oppini, anch’egli noto attore. Laha avuto molte relazioni nel corso della sua vita, tra cui anche Cristopher Lambert, noto soprattutto per l’interpretazione dell’immortale Connor MacLeod in “Highlander”. Nella sua autobiografia, intitolata “La cacciatrice di narcisi – Mai dare soddisfazione agli str**zi”, laha raccontato molti aspetti che ...