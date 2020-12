Al centro il bonus collaboratori sportivi, tra ritardi e annata 2021 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bisogna fare più di un chiarimento sulla questione del bonus collaboratori sportivi, sia in merito ai ritardi lamentati da quanti denunciano il mancato pagamento di alcune quote, sia per quanto concerne i fondi per l’anno 2021. Come riportato dal portale ‘restodelcalcio.com‘, Sport e Salute ha precisato che si è proceduto a chiedere il parere dell’Avvocatura dello Stato per la fattispecie INPS (ovvero per gli utenti che avevano fatto richiesta di ristoro anche all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). Negli altri casi, la società Sport e Salute sta domandando le integrazioni dovute. Infine, sono in corso anche dei provvedimenti antifrode, visto l’elevato numero di domande pervenute rispetto al numero di impiegati in ambito sportivo nel 2019. Il Consiglio di amministrazione di Sport e Salute ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bisogna fare più di un chiarimento sulla questione del, sia in merito ailamentati da quanti denunciano il mancato pagamento di alcune quote, sia per quanto concerne i fondi per l’anno. Come riportato dal portale ‘restodelcalcio.com‘, Sport e Salute ha precisato che si è proceduto a chiedere il parere dell’Avvocatura dello Stato per la fattispecie INPS (ovvero per gli utenti che avevano fatto richiesta di ristoro anche all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). Negli altri casi, la società Sport e Salute sta domandando le integrazioni dovute. Infine, sono in corso anche dei provvedimenti antifrode, visto l’elevato numero di domande pervenute rispetto al numero di impiegati in ambito sportivo nel 2019. Il Consiglio di amministrazione di Sport e Salute ...

Miele Italia regalerà ai suoi dipendenti un bonus del 40% dello stipendio come riconoscimento per la professionalità e la capacità di adattamento con cui hanno fatto fronte alle difficoltà del 2020 In ...

UniCredit annuncia di aver portato a termine le sue prime due operazioni di compravendita di bonus fiscali in Emilia Romagna. La prima è una pratica di Superbonus 110%, completata per un privato citta ...

