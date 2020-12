Al Bano si scioglie | il gesto in diretta per la figlia Jasmine

Ultime Notizie dalla rete : Bano scioglie

ViaggiNews.com

Al Bano si commuove in diretta per la figlia Jasmine: ecco cosa ha fatto e cos'ha detto sull'erede il cantante di Cellino San Marco.Senza di lui sarei stata meno tranquilla” – ha confessato la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso che non nasconde che il papà le ha dato dei consigli da seguire. “Mi ha dato qualche dritta in ...