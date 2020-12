Al Bano dopo l’esperienza a The Voice Senior orgoglio di Jasmine | “Sono fortunato”

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Al termine deldi The, Alsi diceso del percorso fatto dalla figliaCarrisi. Theè stato breve (rispetto ai programmi fiume di questo periodo) ma intenso. Tutto sommato Antonella Clerici si può dire soddisfatta degli ascolti ottenuti ed anche di come ha lavorato la squadra che ha messo insieme. Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè erano una sicurezza, così come Al, ma la conduttrice e la produzione hanno voluto osare portando in giuria anche la giovanissima. Una scommessa quella del programma Rai che si può giudicare vincente, visto che la giovanissima erede di Alha risposto bene alla prima prova da ...