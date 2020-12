Afterglow è il nuovo singolo di Ed Sheeran prima del prossimo album audio e testo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ildi Ed. L’artista britannico è così pronto a tornare dopo un anno di silenzio, nel quale si è dedicato alla musica ma anche agli affetti personali. Qualche settimana fa, infatti, il cantautore inglese è diventato padre per lavolta. La nascita di Lyra Anctartica ha assorbito completamente le sue forze ma la musica non è stata messa da parte. Ilè stato annunciato come un regalo di Natale che è programmato per le 12 del 21 dicembre, ma non anticipa una parola sul ritorno con undi inediti, quello che darà un seguito naturale al successo di Divide. Ednon ha neanche anticipato il titolo del brano, che è stato invece annunciato da Power Radio. L’emittente ...