"Non è affatto impensabile che un giorno si possa ritornare ad abbracciarci. Ridere. Ballare e cantare. Basterebbe solo un po' di severa attenzione… altrimenti… Non voglio nemmeno immaginare cosa potrebbe accaderci… Ora come ora, come stanno andando le cose, la paura purtroppo rimane l'unica ancora di salvezza e invece vedo che sono ancora tanti quelli che sfidano il virus. Qualcuno addirittura dice che non ci si contagia nemmeno se ci baciano in bocca con la lingua, però avverte: non più di un quarto d'ora perché poi c'è il rischio di ammalarsi". Sono queste le parole di Adriano Celentano, il quale tramite un video su Instagram ha voluto rendere onore ai giovani volontari di Somaglia: questi nel comune lodigiano si sono uniti nella difesa dell'ambiente.

Lo dice Adriano Celentano che in un nuovo video pubblicato su Instagram fa una dedica ai giovani volontari di Somaglia, un comune del lodigiano, che, in difesa dell'ambiente, si sono uniti

Adriano Celentano: “Tanti sfidano il Covid. Unica ancora di salvezza? La paura”

Celentano ha poi voluto ricordare le grandi figure che sono venute a mancare in questo 2020. Partendo da Gigi Proietti, passando per Paolo Rossi, arrivando fino a Diego Maradona

Lo dice Adriano Celentano che in un nuovo video pubblicato su Instagram fa una dedica ai giovani volontari di Somaglia, un comune del lodigiano, che, in difesa dell’ambiente, si sono uniti ed hanno ...Celentano ha poi voluto ricordare le grandi figure che sono venute a mancare in questo 2020. Partendo da Gigi Proietti, passando per Paolo Rossi, arrivando fino a Diego Maradona: “E lui…per questa vol ...