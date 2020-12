Aci Salerno, il direttore Caturano insignito della Stella al merito Sportivo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Giovanni Caturano, direttore dell’Aci Salerno è stato insignito, dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, della Stella di Bronzo al merito Sportivo per l’anno 2019, in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella sua attività dirigenziale. Caturano, in Aci da 35 anni, e da oltre 26 anni direttore di diversi Automobile Club, ha sempre dedicato, con passione ed entusiasmo, la più ampia attenzione allo sport automobilistico promuovendone i veri valori, collaborando direttamente ed attivamente all’organizzazione di numerose gare (dalle più prestigiose a quelle meno blasonate), offrendo il suo supporto in tante altre, valorizzando in ogni possibile occasione, anche ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Giovannidell’Aciè stato, dal Presidente del Coni Giovanni Malagò,di Bronzo alper l’anno 2019, in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella sua attività dirigenziale., in Aci da 35 anni, e da oltre 26 annidi diversi Automobile Club, ha sempre dedicato, con passione ed entusiasmo, la più ampia attenzione allo sport automobilistico promuovendone i veri valori, collaborando direttamente ed attivamente all’organizzazione di numerose gare (dalle più prestigiose a quelle meno blasonate), offrendo il suo supporto in tante altre, valorizzando in ogni possibile occasione, anche ...

