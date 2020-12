Accade oggi: Giove e Saturno in congiunzione formano la stella di Natale (Di lunedì 21 dicembre 2020) oggi, 21 dicembre 2020, nel giorno del solstizio d’inverno, tra le 17 e le 18, si verificherà dopo quattrocento anni il fenomeno della congiunzione di Giove e Saturno. I due pianeti giganti, insieme, formeranno la stella di Natale. Giove e Saturno in congiunzione formeranno la stella di Natale oggi è il solstizio d’inverno, ossia il momento in cui si viene a verificare la notte più lunga dell’anno. Questo 21 dicembre, però, vedrà anche il verificarsi di un fenomeno straordinario: tra le 17 e le 18, osservando l’orizzonte in basso, verso sud-ovest, persino ad occhio nudo si potrà assistere alla congiunzione di Giove e Saturno. I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020), 21 dicembre 2020, nel giorno del solstizio d’inverno, tra le 17 e le 18, si verificherà dopo quattrocento anni il fenomeno delladi. I due pianeti giganti, insieme, formeranno ladiinformeranno ladiè il solstizio d’inverno, ossia il momento in cui si viene a verificare la notte più lunga dell’anno. Questo 21 dicembre, però, vedrà anche il verificarsi di un fenomeno straordinario: tra le 17 e le 18, osservando l’orizzonte in basso, verso sud-ovest, persino ad occhio nudo si potrà assistere alladi. I ...

Vediamo insieme tutti i dettagli. Perché si festeggia il 21 dicembre 2020 Oggi 21 dicembre 2020 si celebra il solstizio d’inverno e la congiunzione astrale tra Giove e Saturno, un evento unico che ...

Covid: la variante inglese fa paura. Oggi riunione Ue d'urgenza. Positiva una coppia in Italia

L'Europa interrompe i voli per la Gran Bretagna dopo che la mutazione del virus, scoperta a Londra, è stata individuata anche in Danimarca, ...

Vediamo insieme tutti i dettagli. Perché si festeggia il 21 dicembre 2020 Oggi 21 dicembre 2020 si celebra il solstizio d'inverno e la congiunzione astrale tra Giove e Saturno, un evento unico che ...

L'Europa interrompe i voli per la Gran Bretagna dopo che la mutazione del virus, scoperta a Londra, è stata individuata anche in Danimarca, ...