Abruzzo, Marsilio: “Ora basta. Siamo ancora zona arancione perché il ministero non legge i dati” (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Dalla Gran Bretagna sono arrivate almeno 500 persone negli ultimi giorni in Abruzzo“. Il governatore Marco Marsilio si inserisce con i fatti nella polemica di queste ore sul presunto virus britannico. Marsilio: il decreto non è la tavola della legge Ma è su altro che si concentra l’attenzione del presidente della Regione Abruzzo. La burocrazia miope e ‘pericolosa’ che ispira la rotta di Palazzo Chigi. “Se l’Abruzzo è ancora in zona arancione, è perché il ministero della Salute non guarda i dati reali. E dà una interpretazione burocratica del decreto”. Parole dure quelle del governatore di Fratelli d’Italia, in collegamento con Time Line su SkyTg24. “Siamo in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Dalla Gran Bretagna sono arrivate almeno 500 persone negli ultimi giorni in“. Il governatore Marcosi inserisce con i fatti nella polemica di queste ore sul presunto virus britannico.: il decreto non è la tavola dellaMa è su altro che si concentra l’attenzione del presidente della Regione. La burocrazia miope e ‘pericolosa’ che ispira la rotta di Palazzo Chigi. “Se l’in, èildella Salute non guarda ireali. E dà una interpretazione burocratica del decreto”. Parole dure quelle del governatore di Fratelli d’Italia, in collegamento con Time Line su SkyTg24. “in ...

nicola_vecchio : RT @SecolodItalia1: Abruzzo, Marsilio: “Ora basta. Siamo ancora zona arancione perché il ministero non legge i dati” - SecolodItalia1 : Abruzzo, Marsilio: “Ora basta. Siamo ancora zona arancione perché il ministero non legge i dati”… - MaximTheatino : @robersperanza Prima o poi il karma ti colpirà, ma ti colpirà abbondantemente, carico anche delle nostre imprecazio… - 4ntotto : @reportrai3 @RaiTre (2/3) macchinario per processare i #tamponi del #coronavirus ordinato da #Asl 1 e mai arrivato… - Multiva69637708 : @AldTar @capitan66330410 @GabrieleIuvina1 @derspiegel L'ordinanza di Solinas di quest'estate fu annullata xke nn er… -