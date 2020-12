ABI | richieste a Fondo Garanzia superano 122 | 6 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – I finanziamenti richiesti dalle banche aldisono cresciuti a 122,6di euro, secondo quanto rende noto l’ABI, con dati aggiornati a domenica 20 dicembre. A questo ammontare corrispondono 1,532 milioni di domande: di queste, 1,036 milioni di domande sono fino a 30 mila euro, per 20,2di euro, e 177 mila domande sono per garanzie su moratorie, per 3,7di euro.