A Caviro non solo vino. Ora vende CO2 a chi produce bibite gassate (di G. Lonardi)

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (di Giorgiore la CO2 alle aziende che producono. A cominciare da un colosso americano che tutti conoscono ma di cui non si può fare il nome per una clausola contrattuale. È questo l’ultimo “miracolo” di, la cooperativa regina delmade in Italy (tramite i suoi soci gestisce 36 mila ettari, pari al 10% della superficie nazionale coltivata a vigna) ora protagonista dell’economia circolare. Benvenuti a Faenza, culla di, dove oggi si svolge l’assemblea di bilancio di una realtà che già negli anni ’60 aveva iniziato a distillare le vinacce per produrre l’alcool. Da allora un passo dopo l’altro, la coop targata Confcooperative ha trasformato gli scarti in compost, in energia oppure in semilavorati e materia prima per le ...