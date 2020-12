50 milioni per sostenere le imprese culturali e turistiche: la Regione proroga il bando al 15 febbraio (Di lunedì 21 dicembre 2020) ... affiancando all'informativa fornita con le risposte alle FAQ sul portale www.custodiamoturismocultura.Regione.puglia.it. La proroga è in linea sia con la proroga del Recovery Fund dell'Unione ... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 21 dicembre 2020) ... affiancando all'informativa fornita con le risposte alle FAQ sul portale www.custodiamoturismocultura..puglia.it. Laè in linea sia con ladel Recovery Fund dell'Unione ...

carmelitadurso : Grazie per l’affetto con cui avete seguito anche il nostro Speciale #noneladurso di ieri sera! Picchi di 3 milioni… - lofioramonti : #stabilizzazioni ricercatori precari: approvato nostro emendamento con 25 milioni in #LeggeDiBilancio. Un altro pas… - g_brescia : Primo importante passo per la riforma della #PoliziaLocale. Con l’ok all’emendamento del @Mov5Stelle alla manovra,… - italyfirstnow : RT @Bagolarius: @GiuseppeConteIT 90 milioni di euro nel cesso per un vaccino che va tenuto a -80°C Ma chi ci crede che rispettano la caten… - giuliano4573 : @michela64687465 @GiuseppeConteIT Secondo lei, lasciando perdere la nonna, un personaggio così va a spendere 1 euro… -

Ultime Notizie dalla rete : milioni per Pioggia di milioni per gli aeroporti sardi in crisi Agenzia ANSA Ferragamo per il Meyer, partnership da un milione e mezzo di euro

Firenze, 21 dicembre 2020 - Siglata una importante e generosa partnership della durata di tre anni tra la Salvatore Ferragamo e la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer: l'incontro delle due ...

AGRICOLTURA: MISURE PER 400 MILIONI DI EURO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

AGRICOLTURA: MISURE PER 400 MILIONI DI EURO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 Fondi e azioni per l’agricoltura nella legge di bilancio del 2021 in discussione, già inserite. Data: 21 dicembre 2020 Testo a ...

Firenze, 21 dicembre 2020 - Siglata una importante e generosa partnership della durata di tre anni tra la Salvatore Ferragamo e la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer: l'incontro delle due ...AGRICOLTURA: MISURE PER 400 MILIONI DI EURO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 Fondi e azioni per l’agricoltura nella legge di bilancio del 2021 in discussione, già inserite. Data: 21 dicembre 2020 Testo a ...