50 film di Natale (e dove trovarli) (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Non vuoi festeggiare il Natale! Non sarà mica fuori legge?Da Fuga dal Natale di Joe Roth (2004) In queste feste in zona rossa, tra divieti, chiusure e pochi a tavola, la citazione dalla commedia Fuga dal Natale, uscita ormai 16 anni fa, suona tra il profetico e l’amaro. Per provare a farla tornare dolce, e a fare altrettanto con il 25 dicembre insolito e solitario che ci aspetta, abbiamo raccolto 50 film pronti alla visione in streaming che possono illuminarci di speranza. O, almeno, lasciarci ridere, commuovere, sognare. Ecco perché a chi chiede se c’è davvero bisogno dell’ennesima pellicola incantata a tema Natale (solo nel 2020 ne sono uscite almeno una quindicina), rispondiamo sempre sì. In rigoroso ordine cronologico, dal più nuovo al più vintage in bianco e nero, senza pretesa di esaustività, ... Leggi su wired (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Non vuoi festeggiare il! Non sarà mica fuori legge?Da Fuga daldi Joe Roth (2004) In queste feste in zona rossa, tra divieti, chiusure e pochi a tavola, la citazione dalla commedia Fuga dal, uscita ormai 16 anni fa, suona tra il profetico e l’amaro. Per provare a farla tornare dolce, e a fare altrettanto con il 25 dicembre insolito e solitario che ci aspetta, abbiamo raccolto 50pronti alla visione in streaming che possono illuminarci di speranza. O, almeno, lasciarci ridere, commuovere, sognare. Ecco perché a chi chiede se c’è davvero bisogno dell’ennesima pellicola incantata a tema(solo nel 2020 ne sono uscite almeno una quindicina), rispondiamo sempre sì. In rigoroso ordine cronologico, dal più nuovo al più vintage in bianco e nero, senza pretesa di esaustività, ...

WeCinema : Week end col cinema: con il ritorno dei Moschettieri, la liturgia delle Feste è fatta di classici da 'È arrivata la… - SkyEyes82 : Quale film di Natale vi ha rotto i coglioni, ma puntualmente rivedere sempre?? Io quest'anno... Passo!! Dite.. Dite... - flaviamauro1 : @carloemme50 Questo film è da anni il rito del Natale a casa nostra. Esiste anche la versione colorata, ma non ha l… - BellomoAlexis : Il Pinocchio numero uno. Bastardo senza gloria (parafrasando il film).... Lui resta solo bastardo ma con zero glori… - vingomarr : Natale in ritiro Il nuovo film di Aurelio de Laurentiis #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : film Natale I film di Natale che non ci stanchiamo mai di rivedere (e dove trovarli) Vanity Fair Italia Le serie tv e i film da vedere durante le Feste

Tra i più attesi, ci sono gli intrighi sentimental-gossippari di Bridgerton. Ma questo Natale in lockdown si annuncia carico di titoli in streaming. Ecco la guida ai film e alle serie tv delle Feste ...

Giuseppy PythonIl senso della vita, del virus e del dpcm di Natale

Manuale di istruzioni per l’uso natalizio del decreto del presidente del consiglio dei ministri. Credete che sia difficile e complicato? Qui è tutto spiegato in modo semplice e chiaro, come in un film ...

Tra i più attesi, ci sono gli intrighi sentimental-gossippari di Bridgerton. Ma questo Natale in lockdown si annuncia carico di titoli in streaming. Ecco la guida ai film e alle serie tv delle Feste ...Manuale di istruzioni per l’uso natalizio del decreto del presidente del consiglio dei ministri. Credete che sia difficile e complicato? Qui è tutto spiegato in modo semplice e chiaro, come in un film ...