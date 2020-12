5 serie se odi il Natale – 2020 edition (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anche quest’anno Wired accorre in aiuto della nutrita comunità di allergici al Natale. Il periodo delle festività – ora più che mai, considerata l’atmosfera che ha ammantato il 2020 – sarà sconsolante per molti. Da una parte, i detrattori del 25 dicembre and co. duri e puri che si rinchiudono in casa e affrontano il buonismo e gli addobbi stordendosi di binge-watching; dall’altra, la maggioranza, composta da famiglie che aspettano tutto l’anno questi momenti fatti di regali da incartare e scartare, parenti da accogliere indossando il peggior “ugly Christmas sweater” e canzoni stomachevoli da intonare al karaoke. Entrambi hanno bisogno del nostro aiuto; ma qui favoriremo, di nuovo, i più bisognosi, ovvero i detrattori veterani del Natale. Anche se li sappiamo un po’ meno tristi adesso – segretamente soddisfatti come dei perfidi Grinch ... Leggi su wired (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anche quest’anno Wired accorre in aiuto della nutrita comunità di allergici al. Il periodo delle festività – ora più che mai, considerata l’atmosfera che ha ammantato il– sarà sconsolante per molti. Da una parte, i detrattori del 25 dicembre and co. duri e puri che si rinchiudono in casa e affrontano il buonismo e gli addobbi stordendosi di binge-watching; dall’altra, la maggioranza, composta da famiglie che aspettano tutto l’anno questi momenti fatti di regali da incartare e scartare, parenti da accogliere indossando il peggior “ugly Christmas sweater” e canzoni stomachevoli da intonare al karaoke. Entrambi hanno bisogno del nostro aiuto; ma qui favoriremo, di nuovo, i più bisognosi, ovvero i detrattori veterani del. Anche se li sappiamo un po’ meno tristi adesso – segretamente soddisfatti come dei perfidi Grinch ...

aboredunicorn_ : Inizio a credere che Frank morirà nel finale di serie. Lui è un personaggio che odi, ma allo stesso tempo ami (non… - skaiidreina : @Blodsley non puoi dare della puttana ad un personaggio di una serie tv che non esiste neanche e che odi, capito? ti cancellano - Basarab_ : Una delle migliori gag di Lundini. Il fatto che io odi le serie naturalmente non influisce. - Marti__boo : E disturbarlo con l’altezza non funziona, domande serie e non funziona LOUIS TU MI ODI LO SO - cicero_marika : È LA SERIE L'unica e sola,che dopo17stagioni ti fa diventare ancora il cuore piccolo e gli occhi la casa di un ocea… -

Ultime Notizie dalla rete : serie odi Il futuro di The Mandalorian dopo la seconda stagione Wired.it One Piece: Eiichiro Oda di nuovo sul finale del manga

Eiichiro Oda riconferma le intenzioni del finale Dopo aver suggerito ... ha già dichiarato l’intenzione di concludere il manga tra 4/5 anni, pertanto la serie è già, come anche annunciato nel numero ...

One Piece: Eiichiro Oda promette Shanks per il 2021

In occasione dello stage al Jump Festa '21 dedicato a One Piece, il manga dei record scritto e disegnato da Eiichiro Oda su Weekly Shonen Jump, l'autore ...

Eiichiro Oda riconferma le intenzioni del finale Dopo aver suggerito ... ha già dichiarato l’intenzione di concludere il manga tra 4/5 anni, pertanto la serie è già, come anche annunciato nel numero ...In occasione dello stage al Jump Festa '21 dedicato a One Piece, il manga dei record scritto e disegnato da Eiichiro Oda su Weekly Shonen Jump, l'autore ...