36 giornalisti di Al Jazeera spiati sui loro smartphone (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sede dell’emittente araba Al Jazeera (immagine: Showkat Shafi / Al Jazeera)Sono 36 i giornalisti dell’emittente araba Al Jazeera Media Networks a essere stati presi di mira da un attacco spyware che colpito i loro iPhone. I ricercatori del Citizen Lab dell’Università di Toronto hanno stilato un rapporto che descrive come lo spyware Pegasus dell’Nso Group sia stato impiegato dai governi dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti per infettare e spiare i telefoni cellulari di giornalisti, conduttori e produttori della rete mediatica che ha sede in Qatar. L’Nso Group è un’agenzia tecnologica israeliana famosa per aver sviluppato lo spyware Pegasus che consente di eseguire una sorveglianza remota del dispositivo infettato e motivo di una causa intentata da WhatsApp nei confronti della ... Leggi su wired (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sede dell’emittente araba Al(immagine: Showkat Shafi / Al)Sono 36 idell’emittente araba AlMedia Networks a essere stati presi di mira da un attacco spyware che colpito iiPhone. I ricercatori del Citizen Lab dell’Università di Toronto hanno stilato un rapporto che descrive come lo spyware Pegasus dell’Nso Group sia stato impiegato dai governi dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti per infettare e spiare i telefoni cellulari di, conduttori e produttori della rete mediatica che ha sede in Qatar. L’Nso Group è un’agenzia tecnologica israeliana famosa per aver sviluppato lo spyware Pegasus che consente di eseguire una sorveglianza remota del dispositivo infettato e motivo di una causa intentata da WhatsApp nei confronti della ...

SecurityInfoITA : Leggi il nuovo articolo di Security Info: Attacco ai giornalisti di Al Jazeera con uno zero-day per iOS - Carmela_oltre : RT @ROBZIK: Che storia. Sauditi ed emiratini avrebbero spiato i giornalisti di Al Jazeera usando tecnologia israeliana. Dozens of Al Jazee… - pierdos2000 : RT @ROBZIK: Che storia. Sauditi ed emiratini avrebbero spiato i giornalisti di Al Jazeera usando tecnologia israeliana. Dozens of Al Jazee… - uandarin : RT @ROBZIK: Che storia. Sauditi ed emiratini avrebbero spiato i giornalisti di Al Jazeera usando tecnologia israeliana. Dozens of Al Jazee… - ROBZIK : Che storia. Sauditi ed emiratini avrebbero spiato i giornalisti di Al Jazeera usando tecnologia israeliana. Dozens… -

Ultime Notizie dalla rete : giornalisti Jazeera L'attacco ad Al Jazeera passa anche dall'Italia Punto Informatico 36 giornalisti di Al Jazeera spiati sui loro smartphone

Uno spyware di origine israeliana è stato utilizzato dai governi dell'Arabia Saudita e degli emirati Arabi Uniti per spiare 36 giornalisti dell'emittente televisiva Al Jazeera.

Gli iPhone possono essere spiati: cosa sappiamo del virus Pegasus

Gli iPhone di 36 giornalisti di Al Jazeera sono stati spiati con il virus Pegasus, che sfrutta la vulnerabilità Kismet presente in moltissimi iPhone con iMessage.

Uno spyware di origine israeliana è stato utilizzato dai governi dell'Arabia Saudita e degli emirati Arabi Uniti per spiare 36 giornalisti dell'emittente televisiva Al Jazeera.Gli iPhone di 36 giornalisti di Al Jazeera sono stati spiati con il virus Pegasus, che sfrutta la vulnerabilità Kismet presente in moltissimi iPhone con iMessage.