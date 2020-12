10 anni dopo l’addio a Bearzot, dove sono i Campioni del Mondo del 1982 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dieci anni fa – 21 dicembre 2010 – se ne andava Enzo Bearzot. Ct dell’Italia campione del mondo nell’eterna estate del 1982. Il «Vecio» aveva 83 anni. Al suo funerale c’erano tutti i suoi ragazzi. Commossi, affranti, riconoscenti verso quell’uomo di un altro tempo, che li aveva difesi contro tutti e che aveva insegnato loro ad andarsene per il mondo con la schiena dritta. C’era anche Paolo Rossi, il figlioccio prediletto di Bearzot, il centravanti su cui nessun italiano – alla vigilia di quel Mondiale in Spagna – si diceva disposto a puntare. Nessuno, tranne Bearzot. Aveva ragione lui. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dieci anni fa – 21 dicembre 2010 – se ne andava Enzo Bearzot. Ct dell’Italia campione del mondo nell’eterna estate del 1982. Il «Vecio» aveva 83 anni. Al suo funerale c’erano tutti i suoi ragazzi. Commossi, affranti, riconoscenti verso quell’uomo di un altro tempo, che li aveva difesi contro tutti e che aveva insegnato loro ad andarsene per il mondo con la schiena dritta. C’era anche Paolo Rossi, il figlioccio prediletto di Bearzot, il centravanti su cui nessun italiano – alla vigilia di quel Mondiale in Spagna – si diceva disposto a puntare. Nessuno, tranne Bearzot. Aveva ragione lui.

IL LIBROVENEZIA Vidal 120 a cura di Massimo Orlandini (lineadacqua 2020). Il libro si apre con l'immagine storica del cavallo bianco al galoppo in Piazza San Marco, e racconta la storia di un'azienda.

