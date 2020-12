Zucchero, avete mai visto sua moglie Francesca Mozer? Grande amore (Di domenica 20 dicembre 2020) Zucchero sarà tra gli ospiti di ‘Domenica In‘, ma avete mai visto sua moglie Francesca Mozer? Il Grande amore tra i due. Zucchero, Fonte foto: GettyImagesMolto seguito sui social, amatissimo dai suoi tanti fan ed altrettanto seguito nei suoi incredibili concerti, Zucchero sarà tra gli ospiti di ‘Domenica In‘, ma avete mai visto sua moglie Francesca Mozer? Come in tantissimi sicuramente già sapranno, il noto cantautore è davvero innamoratissimo di sua moglie e nonostante il lavoro porti spesso l’artista a stare lontano da casa i due continuano a stare insieme e ad essere felici. Durante una lunga ... Leggi su chenews (Di domenica 20 dicembre 2020)sarà tra gli ospiti di ‘Domenica In‘, mamaisua? Iltra i due., Fonte foto: GettyImagesMolto seguito sui social, amatissimo dai suoi tanti fan ed altrettanto seguito nei suoi incredibili concerti,sarà tra gli ospiti di ‘Domenica In‘, mamaisua? Come in tantissimi sicuramente già sapranno, il noto cantautore è davvero innamoratissimo di suae nonostante il lavoro porti spesso l’artista a stare lontano da casa i due continuano a stare insieme e ad essere felici. Durante una lunga ...

rouj____levans : fatevela una dose di zucchero ogni tanto che con queste risposte scocciate/ fredde avete anche rotto le scatole, mamma mia /gdr - Ecate31 : 'Per caso avete visto una pagnottella ricoperta di zucchero a velo che se la filava?' - sbronzodiriace_ : Ma voi non avete voglia di zucchero filato? - INLONDONN : raga ma che succede perché ce l'avete con gli zucchero papino? - DeboDreamLove : Oohhh state calmi..cosa avete questa mattina!!!?????? Mi fate venir voglia di mangiare i pancake anche a me (che poi q… -

Ultime Notizie dalla rete : Zucchero avete Zucchero, avete mai visto sua moglie Francesca Mozer? Grande... CheNews.it Zucchero travolto dalla depressione: “Quattro anni di disperazione”, dolorosa confessione

L'amatissimo cantautore Zucchero ha raccontato di aver toccato con mano la depressione, vivendo un periodo della sua vita buio.

Irene Natalie Fornaciari, figlia Zucchero/ “Ho sofferto di attacchi di panico, la musica mi ha salvata”

Irene Natalie Fornaciari è la figlia di Zucchero: dalla passione per la musica ... senza entrare nello specifico. Non avrei voluto passare come una vittima; inoltre ne stavo soffrendo e non mi andava ...

L'amatissimo cantautore Zucchero ha raccontato di aver toccato con mano la depressione, vivendo un periodo della sua vita buio.Irene Natalie Fornaciari è la figlia di Zucchero: dalla passione per la musica ... senza entrare nello specifico. Non avrei voluto passare come una vittima; inoltre ne stavo soffrendo e non mi andava ...