Zes | Barone Ficei | “Ires dimezzata per sei anni | grazie all’on De Luca per l’impegno”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Finalmente una buona notizia per le Zes: dopodi sostanziale blocco qualcosa inizia a muoversi.orevole Piero Deci sarà un regime fiscale speciale per i nuovi investimenti nelle Zone Economiche Speciali”. Così il consigliere delegato per il Mezzogiorno e le Zes dellae presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi, a proposito dell’approvazione, la notte scorsa, in commissione Bilancio della Camera dei Deputati di un emendamento alla legge di bilancio che dimezza l’per chi investe in area Zes. “L’imposta sul reddito delle società saràper i primi seia patto che le aziende mantengano i livelli occupazionali e restino ...