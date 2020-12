Yu-Gi-Oh Rush Duel | annunciato il nuovo gioco per Switch

Leggi su tuttotek

(Di domenica 20 dicembre 2020) Yu-Gi-Ohè ilispirato all’anime dell’intramontabile serie di carte di Konami, ilapproderà suQuanti di voi sono cresciuti guardando in TV le avventure di Yugi Muto o magari leggendo il manga di Kazuki Takashi incentrato suldi carte più esagerato di sempre? Non siete in pochi, siamo pronti a scommetterlo. Da sempre il successo della IP è stato più o meno stabile con un cardgame in grado di attrarre sempre nuovi giocatori. Konami ne è ben al corrente e da sempre ha sfruttato i diritti sulla proprietà intellettuale sfornando a raffica prodotti videoludici fin dai tempi del remoto Game Boy. A tal riguardo, pare proprio che il prossimo della lunga serie serie sarà Yu-Gi-Ohche è stato ...