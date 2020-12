Wuhan | discoteche aperte e giovani senza mascherina | “Si torna alla normalità”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 dicembre 2020) La città conosciuta come epicentro della pandemia di Coronavirus sembra aver superato il problema. L’agenzia Reuters ha diffuso delle immagini didiintenti a divertirsi in discoteca,. La rinascita di, città industriale cinese capoluogo dell’Hubei, è conosciuta nel mondo per essere stata l’epicentro del virus di Covid 19 che ha devastato la società mondiale durante l’anno corrente – ancora per poco. Onestamente, prima dell’emergenza sanitaria, in Europa solo i sinologi conoscevano il polo industriale, ubicato ad est del Paese. Ebbene, con il Coronavirus,è entrata a far parte delle vite di tutti i cittadini del mondo associata, purtroppo, all’inizio della fine. Invece, proprio la capitale dell’Hubei, in questi ...