Wonder Woman 1984 | il film con Gal Gadot delude al boxoffice cinese

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 dicembre 2020)è uscito al cinema in diversi Paesi del mondo, tra cui la Cina, ma ha deluso le aspettative al: nemmeno Galè riuscita a sconfiggere la pandemiaè stato distribuito al cinema in numerosi Paesi del mondo tra cui la Cina. Tuttavia, il debutto delcon Galha deluso le aspettative al. L'attesissimo blockbuster di Patty Jenkins, infatti, ha debuttato con poco meno di 19 milioni di dollari in Cina e con poco meno di 40 milioni di dollari in tutto il mondo, cifra cheaveva guadagnato nella sola Cina in occasione del primo week-end. Che la vita al box-office cinematografico per ...