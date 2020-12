William e Harry, “tregua natalizia”: si scambiano i regali di Natale (ma non si vedranno) (Di domenica 20 dicembre 2020) L’hanno definita una tregua natalizia tra Harry e William ormai sempre di più ai ferri corti. Ma non a Natale. Nonostante le tensioni riportate in seguito all’uscita del principe Harry dalla famiglia reale, il duca di Cambridge e il duca di Sussex si sono infatti scambiati regali per le loro famiglie. Il principe Harry, 36 anni, e Meghan Markle, 39 anni, hanno inviato regali al principe William, 38 anni, e alla sua famiglia dopo un viaggio di shopping in un’esclusiva boutique vicino a Santa Barbara, ha riferito The Sun. Meghan Markle avrebbe aggiunto un tocco personale usando le sue abilità di calligrafia per scrivere messaggi alla nipote e ai nipoti di Harry: il principe George, 7 anni, la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 20 dicembre 2020) L’hanno definita unatraormai sempre di più ai ferri corti. Ma non a. Nonostante le tensioni riportate in seguito all’uscita del principedalla famiglia reale, il duca di Cambridge e il duca di Sussex si sono infatti scambiatiper le loro famiglie. Il principe, 36 anni, e Meghan Markle, 39 anni, hanno inviatoal principe, 38 anni, e alla sua famiglia dopo un viaggio di shopping in un’esclusiva boutique vicino a Santa Barbara, ha riferito The Sun. Meghan Markle avrebbe aggiunto un tocco personale usando le sue abilità di calligrafia per scrivere messaggi alla nipote e ai nipoti di: il principe George, 7 anni, la ...

Ultime Notizie dalla rete : William Harry William e Harry, tregua natalizia: si scambiano i regali di Natale (ma non si vedranno) Il Messaggero Royal Family, William e Harry ai ferri corti: ma a Natale tregua

Ormai è risaputo che tra i reali di Inghilterra non corra buon sangue. Nonostante queste, pare che Harry e William abbiano dichiarato una tregua natalizia ...

