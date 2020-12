Whatsapp | le migliori frasi d’auguri in vista del Natale

Leggi su inews24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Manca meno di una settimana all’arrivo del: per tale occasione, vi proponiamo una serie didi auguri da mandare ad amici e parenti suAlmanca meno di una settimana e, nonostante una pandemia in corso, non potrà mancare il classico scambio di auguri. Anzi, in un periodo come questo, le L'articolo proviene da Inews.it.