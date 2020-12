Volo urgente per una neonata di quattro giorni dalla Sicilia al Santobono (Di domenica 20 dicembre 2020) E' atterrato a Capodichino, un Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare con a bordo una bimba di quattro giorni di vita, per la quale si è reso necessario il trasporto d'urgenza dal ... Leggi su napolitoday (Di domenica 20 dicembre 2020) E' atterrato a Capodichino, un Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare con a bordo una bimba didi vita, per la quale si è reso necessario il trasporto d'urgenza dal ...

GDS_it : #Messina, bimba di 4 giorni in pericolo di vita: volo urgente dell'Aeronautica per Napoli - Notiziedi_it : Volo urgente per una neonata di quattro giorni dalla Sicilia al Santobono - NapoliToday : #Cronaca Volo urgente per una neonata di quattro giorni dalla Sicilia al Santobono - soloetriste : @camsaywhatsup figa pensavo fosse urgente mi sono messo il deodorante al volo - AnnaZavaritt : Ma solo a me questo sembra un diversivo tattico (posto che la liberazione era urgente e sacrosanta) ? -

Ultime Notizie dalla rete : Volo urgente Volo urgente per una neonata di quattro giorni dalla Sicilia al Santobono NapoliToday Paura in volo, donna cinese si sente male: muore all’arrivo

Ancora paura in volo, ancora una situazione tragica ... Alle 8.14 è arrivata alla centrale di Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza) la chiamata d’emergenza. Sul posto è stata inviata ...

Al Santobono di Napoli arriva bimba di 4 giorni da Messina con volo salva vita

Una bimba nata da soli 4 giorni è stata trasferita d'urgenza da Messina al Santobono di Napoli. Un grazie speciale all'Aeronautica militare ...

Ancora paura in volo, ancora una situazione tragica ... Alle 8.14 è arrivata alla centrale di Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza) la chiamata d’emergenza. Sul posto è stata inviata ...Una bimba nata da soli 4 giorni è stata trasferita d'urgenza da Messina al Santobono di Napoli. Un grazie speciale all'Aeronautica militare ...