Volley, SuperLega: Trento schiaccia Piacenza e risale, continua la favola di Vibo Valentia. Ok Ravenna

Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 15ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia aveva battuto Verona per 3-1 nell'anticipo di ieri, mentre Civitanova-Monza e Milano-Modena sono state rinviate al 21 gennaio a causa di alcune positività al Covid-19 all'interno dei gruppi squadra delle due formazioni lombarde. I riflettori erano puntati in particolar modo su Trento, bravissima a schiacciare Piacenza con un perentorio 3-0 (25-16; 25-21; 25-17): i dolomitici, alla quarta vittoria consecutiva, sono riusciti a risalire fino alla quinta posizione e si sono portati ad appena tre lunghezze dalla quarta piazza occupata dagli emiliani (i quali hanno disputato due incontri in più). I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti sembrano avere trovato la ...

