Virus, la variante inglese allarma l’Europa. L’Italia blocca i voli e gli ingressi dalla Gran Bretagna (Di domenica 20 dicembre 2020) La variante inglese del coronaVirus fa paura all’Europa. Ed è stata riscontrata, oltre che in Gran Bretagna, anche in Australia e in Danimarca. L’Italia blocca i voli provenienti dalla Gran Bretagna e dice stop agli ingressi dall’isola. Inoltre chi si trova su suolo italiano e proviene dal Regno unito deve fare il tampone mentre non potrà entrare nel nostro Paese chi negli ultimi 14 giorni ha soggiornato in Gran Bretagna. La variante del coronaVirus che ha colpito Inghilterra, Scozia e Galles fa paura all’Europa. Ed è stata riscontrata anche in Australia e in Danimarca. Speranza: la ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladel coronafa paura al. Ed è stata riscontrata, oltre che in, anche in Australia e in Danimarca.provenientie dice stop aglidall’isola. Inoltre chi si trova su suolo italiano e proviene dal Regno unito deve fare il tampone mentre non potrà entrare nel nostro Paese chi negli ultimi 14 giorni ha soggiornato in. Ladel coronache ha colpito Inghilterra, Scozia e Galles fa paura al. Ed è stata riscontrata anche in Australia e in Danimarca. Speranza: la ...

trash_italiano : Io che parlo alla nuova variante del virus: - Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - trash_italiano : In effetti avevamo bisogno della variante del virus che sbloccasse la seconda stagione. - Raffipaffy : Registrata nuova variante del virus nel Regno Unito che già è arrivata in altri paesi come un Olanda e sarebbe più… - Paoli2Luciana : Il virus, il vaccino, e la variante. Il regista è andato a cena con la mela marcia stavolta. -