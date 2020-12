Vindome | ecco come investire nel vino

Leggi su vanityfair

(Di domenica 20 dicembre 2020) Perché no? Avete mai pensato di investire sul vino? In questo periodo più che mai, diversificare il proprio portafogli, può essere saggio: le obbligazioni offrono rendimenti bassissimi e per la Borsa bisogna essere capaci di sopportare repentini (e talvolta shoccanti) su e giù. E allora, appunto, perché non decidere di fare un investimento diverso, magari «anticrisi»?