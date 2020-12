Viet Cong, il 20 dicembre 1960 la fondazione del movimento (Di domenica 20 dicembre 2020) I Viet Cong del movimento nazionale di liberazione del Vietnam nascono dalle ceneri dei Viet Minh attivi dal 1941 contro i coloni francesi La lega per l’indipendenza del Vietnam ai tempi dei colonialismo Il 20 dicembre Metropolitan Today ricorda la fondazione del movimento di Liberazione nazionale in Vietnam, nel 1960. Affonda le sue radici nel gruppo dei Viet Minh della Lega per l’indipendenza del Vietnam, di matrice leninista, nato nel 1941 sia come protesta contro il colonialismo francese in Indocina, presente sul territorio dal 1887 attraverso la costituzione dell’Unione indocinese, sia contro l’aggressiva politica espansionistica giapponese durante il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Idelnazionale di liberazione delnam nascono dalle ceneri deiMinh attivi dal 1941 contro i coloni francesi La lega per l’indipendenza delnam ai tempi dei colonialismo Il 20Metropolitan Today ricorda ladeldi Liberazione nazionale innam, nel. Affonda le sue radici nel gruppo deiMinh della Lega per l’indipendenza delnam, di matrice leninista, nato nel 1941 sia come protesta contro il colonialismo francese in Indocina, presente sul territorio dal 1887 attraverso la costituzione dell’Unione indocinese, sia contro l’aggressiva politica espansionistica giapponese durante il ...

