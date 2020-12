VIDEO | Nell’area metropolitana di Torino c’è la Cascina Govean: modello per l’ecoturismo (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA – Ad Alpignano, nell’area metropolitana di Torino, da anni il circolo di Legambiente gestisce la Cascina Govean, un centro di educazione ambientale, e che segue anche la manutenzione del parco urbano Bellagarda e del bosco del Ghiaro. Oggi, la Cascina, ospita uno degli Hub di ECCO, Economie Circolari di COmunità, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e promosso da Legambiente con l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’economia circolare sia su scala nazionale che a livello locale. I Rihub di ECCO, disseminati in 13 regioni italiane, sono spazi in cui sviluppare vere e proprie “filiere ecosostenibili”, non solo per ridurre i rifiuti e incentivare il riuso, ma soprattutto per favorire lo sviluppo di competenze verdi. Leggi su dire (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA – Ad Alpignano, nell’area metropolitana di Torino, da anni il circolo di Legambiente gestisce la Cascina Govean, un centro di educazione ambientale, e che segue anche la manutenzione del parco urbano Bellagarda e del bosco del Ghiaro. Oggi, la Cascina, ospita uno degli Hub di ECCO, Economie Circolari di COmunità, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e promosso da Legambiente con l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’economia circolare sia su scala nazionale che a livello locale. I Rihub di ECCO, disseminati in 13 regioni italiane, sono spazi in cui sviluppare vere e proprie “filiere ecosostenibili”, non solo per ridurre i rifiuti e incentivare il riuso, ma soprattutto per favorire lo sviluppo di competenze verdi.

