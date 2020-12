Video l’Eredità 20 dicembre 2020: Massimo Cannoletta vince 27mila euro (Di domenica 20 dicembre 2020) l’Eredità di domenica 20 dicembre 2020. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, è Massimo Cannoletta di Lecce. Massimo è divulgatore in campo storico-artistico e ha fatto due volte il giro del mondo per lavoro. Al suo trentesimo tentativo è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 27.500 euro. Il suo montepremi totale vola quindi a ben 280.000 euro. Trovate il Video della Ghigliottina di stasera ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 20 dicembre 2020)di domenica 20. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, èdi Lecce.è divulgatore in campo storico-artistico e ha fatto due volte il giro del mondo per lavoro. Al suo trentesimo tentativo è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che stavolta, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 27.500. Il suo montepremi totale vola quindi a ben 280.000. Trovate ildella Ghigliottina di stasera ...

duaxswayyama : trovato l’instagram di simone dell’eredità ed è fr0ciss¡mo - CorriereUmbria : L'attore e conduttore de L'Eredità, Flavio Insinna, ha dedicato un messaggio d'amore a Gubbio: 'E' una città unica,… - immediatonet : ?? Un libro ottimista per una #Foggia dismessa: ecco “Lando Frandella e l’eredità di Federico II”, il romanzo di… - pomeriggio5 : Le figlie di #Maradona, Dalma e Giannina, e la loro mamma sono state denunciate per truffa, riciclaggio di denaro e… - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Si parla di una battaglia per l'eredità di Maradona ma Cristiana Sinagra la smentisce a Live #noneladurso https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Menapace: Bellanova, 'continueremo a portare avanti sue battaglie' Affaritaliani.it