VIDEO Ginnastica artistica, Larisa Iordache e Zsofia Kovacs si spartiscono gli ori agli Europei. Gli esercizi della vittoria

Oggi sono andate in scena le Finali di Specialità agli Europei 2020 di Ginnastica artistica femminile. A Mersin (Turchia) si sono assegnati i quattro titoli in palio, equamente distribuiti tra l'ungherese Zsofia Kovacs e la rumena Larisa Iordache: la 20enne magiara si è imposta al volteggio e alle parallele asimmetriche con relativa tranquillità, la 24enne di Bucarest è stata decisamente convincente alla trave (14.000) mentre al corpo libero ha faticato e ha rischiato la beffa per mano della turca Goksu Uctas Sanli (vittoria con 13.450, punteggio rivisto dopo il 13.050 originario). Di seguito i VIDEO degli esercizi che sono valsi la conquista delle medaglie d'oro

Di seguito i VIDEO degli esercizi che sono valsi la conquista delle medaglie d’oro agli Europei 2020 di ginnastica artistica femminile.

