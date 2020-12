VIDEO Biathlon, Dorothea Wierer è terza nella mass start di Hochfilzen! Vince Marte Roeiseland. Highlights e sintesi (Di domenica 20 dicembre 2020) Dorothea Wierer chiude il suo 2020 agonistico con un importante terzo posto nella mass start di Hochfilzen, ultimo atto della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon. L’azzurra, vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo, ha così portato a casa il secondo piazzamento sul podio di questo avvio di stagione dopo il trionfo nell’individuale di Ostersund. La norvegese Marte Roeiseland si è imposta nella partenza in linea odierna davanti alla connazionale Tiril Ekhoff, consolidando la sua leadership in classifica generale. Di seguito gli Highlights della mass start femminile di Hochfilzen: VIDEO Highlights ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020)chiude il suo 2020 agonistico con un importante terzo postodi Hochfilzen, ultimo atto della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di. L’azzurra, vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo, ha così portato a casa il secondo piazzamento sul podio di questo avvio di stagione dopo il trionfo nell’individuale di Ostersund. La norvegesesi è impostapartenza in linea odierna davanti alla connazionale Tiril Ekhoff, consolidando la sua leadership in classifica generale. Di seguito glidellafemminile di Hochfilzen:...

Il tedesco Peiffer vince la mass start di Hochfilzen davanti a Ponsiluoma e T. Boe.

Tiril Eckhoff ha vinto in solitaria l'inseguimento di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. La norvegese si è imposta ... resta in testa alla classifica generale.

