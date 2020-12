Victoria Beckham non sta bene, i medici: “Valori alterati” (Di domenica 20 dicembre 2020) L’allarme dei medici preoccupa tutti i fan di Victoria Beckham. L’ex Space Girls infatti avrebbe (avuto) dei Valori alterati nel suo organismo. Al punto che la moglie dell’ex calciatore ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 20 dicembre 2020) L’allarme deipreoccupa tutti i fan di. L’ex Space Girls infatti avrebbe (avuto) deinel suo organismo. Al punto che la moglie dell’ex calciatore ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

L’allarme dei medici preoccupa tutti i fan di Victoria Beckham. L’ex Space Girls infatti avrebbe (avuto) dei valori alterati nel suo organismo. Al punto che la moglie dell’ex calciatore ha dovuto ...

Per mantenere il suo fisico sempre molto snello e ben curato, Victoria Beckham segue ormai da anni regolarmente una dieta ben strutturata.

