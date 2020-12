Vibonese-Palermo, Boscaglia tra dubbi e obiettivi: rosanero al “Razza” per invertire la rotta (Di domenica 20 dicembre 2020) Sfatare il tabù trasferta.E' questo l’obiettivo del Palermo di Roberto Boscaglia che, alle ore 15.00, affronterà la Vibonese in occasione della gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un vero e proprio banco di prova per la compagine rosanero che - dopo aver sfoderato una reazione impetuosa, carattere, abnegazione ed amor proprio, ritrovando equilibrio, intensità e coralità nello svolgimento di entrambe le fasi di gioco, regolando senza indugi la Casertana - cerca la seconda vittoria stagionale in terra ‘nemica’ di fronte un avversario che fin qui ha avuto un rendimento pressoché identico a prescindere da dove giochi: “La Vibonese è un avversario molto agguerrito che lavora molto sul dinamismo, sono portati a rompere le linee di difesa. Dobbiamo stare attenti al loro ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Sfatare il tabù trasferta.E' questo l’obiettivo deldi Robertoche, alle ore 15.00, affronterà lain occasione della gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un vero e proprio banco di prova per la compagineche - dopo aver sfoderato una reazione impetuosa, carattere, abnegazione ed amor proprio, ritrovando equilibrio, intensità e coralità nello svolgimento di entrambe le fasi di gioco, regolando senza indugi la Casertana - cerca la seconda vittoria stagionale in terra ‘nemica’ di fronte un avversario che fin qui ha avuto un rendimento pressoché identico a prescindere da dove giochi: “Laè un avversario molto agguerrito che lavora molto sul dinamismo, sono portati a rompere le linee di difesa. Dobbiamo stare attenti al loro ...

WiAnselmo : Vibonese-#Palermo, Boscaglia tra dubbi e obiettivi: rosanero al 'Razza' per invertire la rotta - Mediagol : Vibonese-#Palermo, Boscaglia tra dubbi e obiettivi: rosanero al 'Razza' per invertire la rotta - ILOVEPACALCIO : Gds: '#VibonesePalermo, le probabili formazioni' - Pall_Gonfiato : Dove vedere Vibonese-Palermo, streaming gratis e diretta tv Serie C? - MondoPalermo : Vibonese-#Palermo: rosanero in cerca di conferme. Ultime e probabili formazioni -