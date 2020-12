Vibonese-Palermo, Ambro sfida il suo passato: una vita con la maglia rosanero per il centrocampista dei calabresi (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Palermo nel pomeriggio di domenica 20 dicembre affronterà in trasferta la Vibonese.Bari, De Laurentiis: “Serie C infame, esigo i tre punti a Palermo. Servirebbe un po’ di c**o…”I rosanero guidati da Roberto Boscaglia dovranno vedersela contro una squadra ostica e ben costruita in sede di mercato che nello scorso turno è stata capace di imporre uno 0-0 in trasferta al Bari. Tra le fila della compagine calabrese figura anche il profilo di Danilo Ambro, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Palermo con cui ha conquistato la promozione dalla Serie D alle C. L'eclettico centrocampista , palermitano di nascita, con la squadra guidata nella scorsa stagione da Rosario Pergolizzi ha collezionato 17 presenze e 1 rete nel 2-0 esterno inflitto ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilnel pomeriggio di domenica 20 dicembre affronterà in trasferta la.Bari, De Laurentiis: “Serie C infame, esigo i tre punti a. Servirebbe un po’ di c**o…”Iguidati da Roberto Boscaglia dovranno vedersela contro una squadra ostica e ben costruita in sede di mercato che nello scorso turno è stata capace di imporre uno 0-0 in trasferta al Bari. Tra le fila della compagine calabrese figura anche il profilo di Danilo, nella scorsa stagione ha vestito ladelcon cui ha conquistato la promozione dalla Serie D alle C. L'eclettico, palermitano di nascita, con la squadra guidata nella scorsa stagione da Rosario Pergolizzi ha collezionato 17 presenze e 1 rete nel 2-0 esterno inflitto ...

