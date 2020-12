Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2020 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 dicembre 2020)DEL 20 DICEMBREORE 18:50 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE C ODE TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCCORDO IN DIREZIONEPERCORRENDO LAFIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR IN VIA SALARIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGO QUINZIO E PASSO CORESE IN DIREZIONE MONTEROTONDO IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO ...