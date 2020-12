Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 dicembre 2020)DEL 20 DICEMBREORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN PROVINCIA DI RIETI, PERCORRENDO LA STATALE SALARIA SI STA IN CODA A FARA IN SABINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA REGIONALE DI PASSO CORESE DIREZIONE MONTEROTONDO PERCORRENDO LA REGIONALE 4 BIS DEL TERMINILLO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA RIALTO TERMINILLO E PIAN DELLE VALLI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI VITERBO PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI SUTRI, VETRALLA E VITERBO NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DIA BRACCIANO RALLENTAMENTI SULLA PROVINCIALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA L SPEZIA E VIA TOSATO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A PAVONA IN ...