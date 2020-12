Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 dicembre 2020)DEL 20 DICEMBREORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN PROVINCIA DI LATINA AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CARROCETO, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA CARANO NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO IN PROVINCIA DI LATINA A CAMPO DI CARNE SI RALLENTA IN VIA DELLA COGNA ALL’ALTEZZA DI VIA VESUVIO NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DIAD ALBANO SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO SULLA PRINCIPALE VIA APPIA TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA A FRASCATI TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI VERMICINO, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VICOLO GROTTE MARIA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA, ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ...