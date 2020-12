Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 dicembre 2020)DEL 20 DICEMBREORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL CONSUETO APPUNTAMENTO ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLASul raccordo si rallenta in carreggiata interna tra via anagnina e via appia Sulla A1NAPOLI si è risolto l’incidente TRA ANAGNI E FERENTINO ma permangono code IN DIREZIONE NAPOLI SULLA CASSA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA MENTRE SULLA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LAABARO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE CASTEL NUOVO DI PORTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA LINEA TRAM 2 SOSTITUITA DA BUS A CAUSA DI UN DANNEGGIAMENTO DELLA RETE AEREA DA PARTE DI VEICOLO PRIVATO CI SPOSTIAMO SUI TRENI: SULLA LINEACIVITA VITERBO A CAUSA DI LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI ...