Via libera alla proroga del superbonus e alle risorse per il piano vaccini

AGI - Via libera al superbonus edilizio per tutto il 2022 e alle risorse per l'attuazione del piano vaccini anti-Covid. Nella notte e per tutta la mattina la commissione Bilancio della Camera ha approvato una raffica di emendamenti alla manovra, tra cui quello, riformulato e sottoscritto da tutti i gruppi, che prevede l'assunzione a tempo determinato per nove mesi di tremila medici e 12 mila infermieri per la somministrazione dei vaccini. Alla campagna vaccinale potranno partecipare anche i medici specializzandi fin dal primo anno di specializzazione. Arriva anche lo stop all'Iva sui vaccini, i tamponi e i test anti-Covid. Dopo la proroga per tutto il 2022 del superbonus, il capo ...

