Vettel torna sull’addio alla Ferrari | “Tempismo ha influito sulla stagione” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sebastian Vettel, a poche settimane dall’ultima corsa a bordo della Ferrari, è tornato a parlare dell’addio alla scuderia di Maranello dopo un’avventura durata sei anni. Il pilota tedesco si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Sebastian Vettel ha lasciato la Ferrari al termine di un’avventura durata sei anni. La notizia è stata annunciata dal tedesco stesso a maggio L'articolo Vettel torna sull’addio alla Ferrari “Tempismo ha influito sulla stagione” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sebastian, a poche settimane dall’ultima corsa a bordo della, èto a parlare dell’addioscuderia di Maranello dopo un’avventura durata sei anni. Il pilota tedesco si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Sebastianha lasciato laal termine di un’avventura durata sei anni. La notizia è stata annunciata dal tedesco stesso a maggio L'articoloha” proviene da www.meteoweek.com.

ansiogenaaf : FERMI TUTTI RAGA Stroll che lato box aveva con Perez? Destro o sinistro? Vi prego ditemi che è la volta buona che… - KHANNOONIENSIN6 : RT @LucaSalvarani11: @KHANNOONIENSIN6 @homersimo @redbullracing Checo più lento di Webber in qualifica imho, migliore in gara. Vediamo anch… - LucaSalvarani11 : @KHANNOONIENSIN6 @homersimo @redbullracing Checo più lento di Webber in qualifica imho, migliore in gara. Vediamo a… - marika1987 : RT @francescosegato: 'Vettel partito bene poi..' Poi niente la macchina è una merda e di più non si poteva fare . Ma tu coglionazzo dovevi… - clasendoc : RT @francescosegato: 'Vettel partito bene poi..' Poi niente la macchina è una merda e di più non si poteva fare . Ma tu coglionazzo dovevi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vettel torna Vettel torna sull’addio alla Ferrari | “Tempismo ha influito sulla stagione” MeteoWeek Vettel torna sull’addio alla Ferrari | “Tempismo ha influito sulla stagione”

Sebastian Vettel torna a parlare dell'addio alla Ferrari: il pilota tedesco non ha apprezzato l'annuncio della separazione in anticipo.

Sky Sport 5 giorni fa

“Ho una sorpresa”, le parole di Vettel via radio che aveva pronto un bigliettino su cui ha riportato la sua versione di ‘Azzurro’ rivisitata per salutare la Ferrari al termine di sei stagioni comunque ...

Sebastian Vettel torna a parlare dell'addio alla Ferrari: il pilota tedesco non ha apprezzato l'annuncio della separazione in anticipo.“Ho una sorpresa”, le parole di Vettel via radio che aveva pronto un bigliettino su cui ha riportato la sua versione di ‘Azzurro’ rivisitata per salutare la Ferrari al termine di sei stagioni comunque ...