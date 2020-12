Verdi: «La squadra segue Giampaolo, contro il Napoli sarà decisiva» (Di domenica 20 dicembre 2020) Simone Verdi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Bologna: queste le sue dichiarazioni Simone Verdi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Bologna. Queste le sue parole. MATCH – «Oggi era fondamentale vincere, il gol è una gioia personale che mi godo a metà. Avrrei preferito portare a casa i tre punti, ma abbiamo smosso la classifica. Bisogna dare di più, bisogna essere più cattivi. Questo ha permesso al Bologna di arrivare al pareggio». Giampaolo – «È una cosa che ci portiamo dietro dalla stagione scorsa, è dovuta anche dalla classifica che abbiamo. Dobbiamo imparare a liberare la testa quando andiamo in vantaggio. Abbiamo giocatori forti, non ci meritiamo questa classifica. il gruppo è compattissimo, segue il mister. Ora andiamo a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggioil Bologna: queste le sue dichiarazioni Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggioil Bologna. Queste le sue parole. MATCH – «Oggi era fondamentale vincere, il gol è una gioia personale che mi godo a metà. Avrrei preferito portare a casa i tre punti, ma abbiamo smosso la classifica. Bisogna dare di più, bisogna essere più cattivi. Questo ha permesso al Bologna di arrivare al pareggio».– «È una cosa che ci portiamo dietro dalla stagione scorsa, è dovuta anche dalla classifica che abbiamo. Dobbiamo imparare a liberare la testa quando andiamo in vantaggio. Abbiamo giocatori forti, non ci meritiamo questa classifica. il gruppo è compattissimo,il mister. Ora andiamo a ...

