Vera Santagata | l’annuncio della gravidanza su Instagram | “Il regalo piu? bello”

(Di domenica 20 dicembre 2020)ha comunicato ai suoi follower la notizia più bella. L’ex professoressa dell’Eredità ha pubblicato un post suin cui ha annunciato che sta per diventare mamma. “In questo Natale cosi? particolare, il nostrosei tu” ha scritto, accompagnando le dolci parole a uno scatto ancora più tenero. Nella foto lae il marito Dino Lanaro tengono le mani sul pancino di lei, appena accennato, mentre Rebecca – la figlia dell’uomo nata da una precedente relazione – mostra orgogliosa l’ecografia. Occhi verdi e capelli riccissimi,è una momolto apprezzata, conosciuta per essere stata la professoressa dell’Eredità e aver partecipato a Miss Italia. La ...

Vera Santagata, ex professoressa dell'"Eredità", ha annunciato su Instagram che sta per diventare mamma con un post dolcissimo.