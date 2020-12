Veneto, la Regione sulla carenza di personale: “4mila medici e infermieri hanno rinunciato per non andare nei reparti Covid” (Di domenica 20 dicembre 2020) Messa sotto tiro per la mancanza di personale, la struttura sanitaria della Regione Veneto sostiene di aver ricevuto più di 4mila rifiuti ad occupare un posto che richieda un impegno diretto sul fronte del coronavirus. A rivelarlo è stata Patrizia Simionato, direttore generale di Azienda Zero, il braccio operativo nella gestione della sanità pubblica. Durante l’emergenza sono stati assunti, con diverse formule contrattuali, 2.954 operatori. Di questi, 1.182 sono medici, mentre la parte restante è composta da infermieri, operatori sociosanitari e assistenti. La dirigente ha però rivelato: “Nel frattempo altri 4.213 candidati hanno rifiutato un incarico in libera professione. Prevalentemente perché non volevano essere assegnati ai reparti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Messa sotto tiro per la mancanza di, la struttura sanitaria dellasostiene di aver ricevuto più dirifiuti ad occupare un posto che richieda un impegno diretto sul fronte del coronavirus. A rivelarlo è stata Patrizia Simionato, direttore generale di Azienda Zero, il braccio operativo nella gestione della sanità pubblica. Durante l’emergenza sono stati assunti, con diverse formule contrattuali, 2.954 operatori. Di questi, 1.182 sono, mentre la parte restante è composta da, operatori sociosanitari e assistenti. La dirigente ha però rivelato: “Nel frattempo altri 4.213 candidatirifiutato un incarico in libera professione. Prevalentemente perché non volevano essere assegnati ai...

