Veneto, in quattromila hanno rifiutato l'assunzione per non lavorare in reparti Covid

Un esercito di medici, infermieri, tecnici di laboratorio e operatori sociosanitari ha detto no pur di non rischiare il faccia a faccia con il virus: La manager del sistema sanitario regionale: "Non manca la volontà di assumere ma la disponibilità dei dottori"

Da febbraio a oggi sono 4.213 i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio e gli operatori sociosanitari che hanno rifiutato l’assunzione per non lavorare in reparti Covid. “Ciò che manca è la d ...

